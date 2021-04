Benevento, Caldirola si candida ad una maglia da titolare contro la Lazio (Di giovedì 15 aprile 2021) contro la Lazio, il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi potrebbe lanciare dal primo minuto Luca Caldirola Con l’assenza per squalifica di Tuia, contro la Lazio ci sarà una concreta possibilità di rivedere Luca Caldirola in campo dal primo minuto. Dopo l’infortunio al menisco e il recupero lampo, il centrale difensivo del Benevento è uscito dalle gerarchie di Filippo Inzaghi ma la sfida dell’Olimpico potrebbe essere l’occasione per rivederlo in campo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 aprile 2021)la, il tecnico delFilippo Inzaghi potrebbe lanciare dal primo minuto LucaCon l’assenza per squalifica di Tuia,laci sarà una concreta possibilità di rivedere Lucain campo dal primo minuto. Dopo l’infortunio al menisco e il recupero lampo, il centrale difensivo delè uscito dalle gerarchie di Filippo Inzaghi ma la sfida dell’Olimpico potrebbe essere l’occasione per rivederlo in campo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

ottopagine : Benevento, Caldirola scalpita per tornare tra i titolari #Benevento - ItalianSerieA : ??Lineup Benevento (3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Depaoli, Ionita, Hetemaj, Schiattarella, Improta; Sau, Gaich… - Daniele20052013 : Calciomercato Sampdoria, interesse per Caldirola: la situazione - BombeDiVlad : ???? #Benevento, due club su #Caldirola ?? In caso di mancato rinnovo, un club di #SerieA ed uno estero sarebbero in… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Caldirola BENEVENTO. PIPPO INZAGHI CONTA GLI ASSENTI. Nei giorni di lavoro che anticipano la sfida dell'Olimpico, il Benevento fa i conti anche con le assenze. Ai box Gabriele Moncini, ancora ko per infortunio, mentre ... con Luca Caldirola pronto a ...

Benevento, Caldirola scalpita per tornare tra i titolari Benevento . Con l'assenza per squalifica di Tuia, ci sarà una concreta possibilità di rivedere Caldirola in campo dal primo minuto. Dopo l'infortunio al menisco e il recupero lampo, il centrale ...

BENEVENTO. PIPPO INZAGHI CONTA GLI ASSENTI. Ai box Gabriele Moncini, ancora ko per infortunio, mentre verranno valutate nei prossimi giorni le condizioni di Daam Foulon che ha accusato un risentimento muscolare. Contro i biancocelesti mancherà ...

Benevento, Caldirola si candida ad una maglia da titolare contro la Lazio Contro la Lazio, il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi potrebbe lanciare dal primo minuto Luca Caldirola Con l’assenza per squalifica di Tuia, contro la Lazio ci sarà una concreta possibilità di ri ...

Nei giorni di lavoro che anticipano la sfida dell'Olimpico, ilfa i conti anche con le assenze. Ai box Gabriele Moncini, ancora ko per infortunio, mentre ... con Lucapronto a .... Con l'assenza per squalifica di Tuia, ci sarà una concreta possibilità di rivederein campo dal primo minuto. Dopo l'infortunio al menisco e il recupero lampo, il centrale ...Ai box Gabriele Moncini, ancora ko per infortunio, mentre verranno valutate nei prossimi giorni le condizioni di Daam Foulon che ha accusato un risentimento muscolare. Contro i biancocelesti mancherà ...Contro la Lazio, il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi potrebbe lanciare dal primo minuto Luca Caldirola Con l’assenza per squalifica di Tuia, contro la Lazio ci sarà una concreta possibilità di ri ...