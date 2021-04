Arrestati in Cambogia due latitanti italiani: Christian Casagrande e Antonello Marras (Di giovedì 15 aprile 2021) Due italiani latitanti, con pene passate in giudicato per violenza sessuale su minore e una serie di reati finanziari, sono stati Arrestati ieri in Cambogia al termine di un'operazione coordinata tra le autorità giudiziarie italiane, quelle locali e l'esperto per la sicurezza dell'Interpol.Reati finanziari e violenza sessuale su minoriSi tratta di Antonello Marras, 45enne nato a Ozieri, in provincia di Sassari, e Christian Casagrande, 45enne di Pordenone. Sono stati catturati nella capitale Phnom Penh dopo che Marras era stato attirato all'ufficio immigrazione locale con uno stratagemma. Successivamente, nella sua abitazione e' stato rinvenuto anche Casagrande. Marras è stato condannato nel 2020 dalla ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 15 aprile 2021) Due, con pene passate in giudicato per violenza sessuale su minore e una serie di reati finanziari, sono statiieri inal termine di un'operazione coordinata tra le autorità giudiziarie italiane, quelle locali e l'esperto per la sicurezza dell'Interpol.Reati finanziari e violenza sessuale su minoriSi tratta di, 45enne nato a Ozieri, in provincia di Sassari, e, 45enne di Pordenone. Sono stati catturati nella capitale Phnom Penh dopo cheera stato attirato all'ufficio immigrazione locale con uno stratagemma. Successivamente, nella sua abitazione e' stato rinvenuto ancheè stato condannato nel 2020 dalla ...

