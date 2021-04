Aka7even insospettabile fan di una coppia del Grande Fratello

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 15 aprile 2021) Uno, due like di troppo e il gioco è fatto. Nelle ultime ore sui social non si parla d’altro:sarebbe unfan di una delle coppie nate alVip 5, quella composta da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Il primo a parlarne è stato Novella 2000, che ha postato degli screenshot di alcune pagine dei Prelemi con in evidenza il mi piace del cantante di Amici 20. In pochi minutiè entrato nelle grazie delle fan di Pierpaolo e Giulia, che hanno simpaticamente adottato il giovane artista campano. Si ricorderanno di lui anche in occasione del Serale, magari nel giorno della finale, a patto sempre che Luca Marzano (il suo vero nome) riesca ad arrivare fino in fondo? Aka prelemino , io lo amo #prelemi ##amici20 #teamaka ...