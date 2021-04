Achille Lauro replica ad Antonio Ricci: «Si informi…», botta e risposta a distanza (Di giovedì 15 aprile 2021) A FqMagazine Achille Lauro si è raccontato a tutto tondo. L’artista del momento, reduce da un fortunato festival di Sanremo che lo ha visto protagonista, ha parlato del suo sesto album in uscita, un disco di inediti dal titolo “Lauro”. Un progetto in cui cita spesso Dio, il trascendente: «Io sono profondamente credente, ma in qualcosa di forse non ordinario, che riguarda il destino, il fato, un qualcosa di ultraterreno. L’iconografia rappresenta per tutti noi questi concetti. Ognuno dà al proprio dio una veste diversa, e mi riferisco alla nostra generazione. Io lo cito spesso. Come potrei non essere credente in qualcosa di superiore! Per quanto io pensi che ognuno sia abbastanza artefice del proprio destino, credo che ci sia sempre una mano a vegliare su di noi». leggi anche l’articolo —> Chi sono i Tazenda: tutto sul gruppo rock ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 15 aprile 2021) A FqMagazinesi è raccontato a tutto tondo. L’artista del momento, reduce da un fortunato festival di Sanremo che lo ha visto protagonista, ha parlato del suo sesto album in uscita, un disco di inediti dal titolo “”. Un progetto in cui cita spesso Dio, il trascendente: «Io sono profondamente credente, ma in qualcosa di forse non ordinario, che riguarda il destino, il fato, un qualcosa di ultraterreno. L’iconografia rappresenta per tutti noi questi concetti. Ognuno dà al proprio dio una veste diversa, e mi riferisco alla nostra generazione. Io lo cito spesso. Come potrei non essere credente in qualcosa di superiore! Per quanto io pensi che ognuno sia abbastanza artefice del proprio destino, credo che ci sia sempre una mano a vegliare su di noi». leggi anche l’articolo —> Chi sono i Tazenda: tutto sul gruppo rock ...

