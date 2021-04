Verdone ' Tifosi allo stadio | scelta saggia che dà speranza a tutti Ci sarò'

(Di mercoledì 14 aprile 2021) La decisione del Governo di riaprire l'Olimpico al 25% della capienza in occasione dell'Europeo che inizierà il prossimo 11 giugno è un segnale importante per. Uno deiVip che ...

Uno deiVip che difficilmente prima della pandemia si perdeva una sfida della sua Roma è Carlo. L'attore e regista ci racconta la gioia di poter tornare in tribuna e l'importanza di ..."Andrò a vedere la Nazionale all'Europeo, l'Olimpico è grande e ci si può stare in 15-20mila col distanziamento. Ora spero che tocchi a cinema e teatri"