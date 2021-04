Vaccini, parla il responsabile Asl: ecco tutte le novità in arrivo a Salerno (VIDEO) (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Verrà effettuata sabato mattina alle 10 presso il centro vaccinale allestito all’interno del teatro Augusteo la vaccinazione alla nonnina di 101 anni che aveva lamentato un ritardo nel suo turno. Anche con questo gesto l’Asl di Salerno vuole ribadire il suo massimo impegno nel completare nel miglior modo possibile, ma soprattutto in tempi rapidi la vaccinazione della popolazione. Da domani le vaccinazioni nella città di Salerno saranno effettuate presso due nuovi centri vaccinali allestiti nel Centro Sociale di via Cantarella a Pastena e presso il nuovo centro direzionale di Matierno. Ad annunciarlo il responsabile del servizio Vaccinazione dell’Asl, Arcangelo Tozzi Saggese che ha ringraziato la dirigente scolastica del istituto Santa Caterina per aver offerto la disponibilità ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Verrà effettuata sabato mattina alle 10 presso il centro vaccinale allestito all’interno del teatro Augusteo la vaccinazione alla nonnina di 101 anni che aveva lamentato un ritardo nel suo turno. Anche con questo gesto l’Asl divuole ribadire il suo massimo impegno nel completare nel miglior modo possibile, ma soprattutto in tempi rapidi la vaccinazione della popolazione. Da domani le vaccinazioni nella città disaranno effettuate presso due nuovi centri vaccinali allestiti nel Centro Sociale di via Cantarella a Pastena e presso il nuovo centro direzionale di Matierno. Ad annunciarlo ildel servizio Vaccinazione dell’Asl, Arcangelo Tozzi Saggese che ha ringraziato la dirigente scolastica del istituto Santa Caterina per aver offerto la disponibilità ...

