Vaccini Covid | l’ultima promessa di Figliuolo | “Il piano va avanti Entro giugno circa 7 milioni di dosi in più di Pfizer”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) “Il presidente Draghi mi ha telefonato mentre stavo arrivando ad Aosta e la notizia è questa. Grazie alle pressioni a livello europeo, arriveranno nel trimestre aprile, maggio e, 50didi vaccinoin più a livello europeo. La presa percentuale italiana è del 13,46% e questo ci porterà ad avere per aprile 670milain più, per maggio 2e 150milain più e per”. Così il generale, Francesco Paolo, commissario straordinario per l’emergenza-19, all’inaugurazione del cdi vaccinazione del Lingotto a Torino. In realtà, però, leconsiderate “in aggiunta” sono un’anticipazione delle forniture ...

Maria Rita Gismondo a tutto tondo sull'emergenza- 19 e sulla campagna vaccinale . La microbiologa del Sacco di Milano ha esordito parlando del ... quando abbiamo detto che arrivavano...Ultimamente non c'è nulla di più cercato che la correlazione tra la Trombosi e icontro il Coronavirus. In particolare, al centro delle accuse ci sarebbero AstraZeneca (con circa 80 casi verificati) e adesso anche Johnson & Johnson (con una decina). Ovviamente, in ...Entrambi avevano appuntamento per il vaccino proprio nei giorni in cui si ... quindi trova posto nell’area Covid del Pronto soccorso. Ma non risponde bene alle cure. Domenica 14 marzo, sei ...Torino, 14 apr. (askanews) - "Ho sentito poco fa il premier Draghi che mi ha comunicato l'arrivo per l'Europa in questo trimestre di 50 milioni ...