Vaccini anti-Covid a parenti e conoscenti | 15 medici e infermieri indagati a Oristano

AGI - Quindici avvisi di garanzia sono stati notificati dalla procura di Oristano a medici e infermieri impegnati nelle vaccinazioni contro il coronavirus per conto dell'azienda sanitaria locale. Abuso d'ufficio e peculato sono i reati contestati a coloro che hanno somministrato dosi del siero Pfizer a parenti e conoscenti, non inclusi nelle categorie indicate come 'prioritarie' nel piano di vaccinazione. È quanto emerso dagli accertamenti dei carabinieri del Nas di Cagliari, l'ultimo dei quali lo scorso 8 aprile, quando era stato consegnato un dettagliato rapporto in procura, la quale aveva aperto un fascicolo. Nel rapporto figurano anche le testimonianze dei sanitari. Giustificando il loro operato, medici e infermieri ora sotto indagine hanno fatto riferimento alle ...

