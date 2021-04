USA, a marzo prezzi import +1,2% prezzi export +2,1% (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – Aumentano più del previsto i prezzi import-export USA nel mese di marzo. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics americano, i prezzi import hanno segnato un +1,2% su mese dal +1,3% di febbraio, superando il +1% atteso degli analisti. L’aumento del 4,1% da dicembre a marzo è stato il più grande aumento trimestrale da quando l’indice è aumentato del 5,8% nel maggio 2011. Su base annua, i prezzi import registrano una variazione positiva pari a +6,9% dopo il +3% del mese precedente. Al netto delle importazioni di petrolio i prezzi hanno registrato su mese un +0,8%. I prezzi ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – Aumentano più del previsto iUSA nel mese di. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics americano, ihanno segnato un +1,2% su mese dal +1,3% di febbraio, superando il +1% atteso degli analisti. L’aumento del 4,1% da dicembre aè stato il più grande aumento trimestrale da quando l’indice è aumentato del 5,8% nel maggio 2011. Su base annua, iregistrano una variazione positiva pari a +6,9% dopo il +3% del mese precedente. Al netto delleazioni di petrolio ihanno registrato su mese un +0,8%. I...

