Torna il pubblico nel calcio | non ai concerti | polemica sull’apertura dello stadio per l’Italia

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Ora c’è il via libera del governo. LoOlimpico di Roma sarà aperto alper Euro 2021, in occasione della partita inaugurale del torneo (che si svolgerà in varie sedi d’Europa): Italia-Turchia. Avverrà l’11 giugno. Potrà essere presente almeno il 25% degli spettatori sugli spalti (circa 16mila spettatori), così come per gli altri match che si giocheranno in Italia. Lo certifica la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali. “Abbiamo lavorato tanto per ottenere questo risultato che non riguarda solo il, ma tutto lo sport italiano – dice Vezzali all’Adnkronos -. Non si tratta solo di riaprire uno, ma di un momento simbolo. Quel giorno sarà il momento culmine di un percorso di ripartenza di tutto il movimento sportivo”. A Roma 4 partite in programma Saranno quattro i match in programma nella ...