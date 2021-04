Studio Minolfi | il diritto all’oblio e il caso Sara Tommasi

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Immagine, onore e reputazione sono beni fondamentali che oggi, con la tecnologia, si delineano anche online, attraverso messaggi, foto e video social. Attenzione: far circolare foto e video in Rete può essere pericoloso. Facciamo un video, lo mandiamo ad amanti, amici o parenti che a loro volta possono inviarlo ad altri. Così ci sfugge il L'articolo proviene da Novella 2000.

Partendo da Angelina Jolie e Brad Pitt, le avvocatesse Eloisia e Luana Minolfi si pronunciano su separazione, calunnia e diffamazione.