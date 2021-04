Salotto Salemi, chiacchiere e make - up nel programma condotto da Giulia Salemi: 'Noi donne potremmo conquistare il mondo'. (Di mercoledì 14 aprile 2021) 'Amo le donne e penso sempre che se noi donne fossimo più solidali tra noi potremmo conquistare il mondo' rivela Giulia Salemi ai microfoni di Leggo. Le ospiti d'eccezione del programma saranno, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 aprile 2021) 'Amo lee penso sempre che se noifossimo più solidali tra noiil' rivelaai microfoni di Leggo. Le ospiti d'eccezione delsaranno, ...

Advertising

domenicalive : ?? Giulia Salemi diventa conduttrice! Su @MediasetPlay dal 16 aprile il suo nuovo programma, Salotto Salemi! ? Ne pa… - Telefono_fucsia : RT @federicapaparo: Facciamo a capirci. Salotto Salemi sui social, condiviso per intero, a pezzi, come ve pare NON DEVE FINIRCI. Si guard… - prelemite : Salotto Salemi: - EllyDelly4 : RT @verogossipnews: Dal 16 Aprile su Mediaset Play @GiuliaSalemi93 conduce SALOTTO SALEMI il format nato su Instagram che proporrà intervis… - RosariaVicidom6 : RT @heyouitsale: ?Vivendo solo in funziona dell'inizio di salotto Salemi? #giuliasalemi #prelemi -