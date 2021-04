Rifiuti: due persone denunciate dai carabinieri nel Napoletano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoControlli volti al contrasto dell’inquinamento ambientale per i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. A Scisciano, i militari della stazione di San Vitaliano assieme a quelli della stazione carabinieri forestale di Marigliano hanno denunciato per gestione e smaltimento illecito di Rifiuti una 56enne e un 59enne del luogo. I carabinieri hanno ispezionato un terreno di proprietà della donna e hanno constatato che il 59enne – titolare di una ditta di autotrasporti – aveva accantonato in quel terreno alcuni Rifiuti speciali: pneumatici, materiale plastico, materiale ferroso, guaine e Rifiuti di vario tipo tra cui anche uno sportello della ditta Atm sul quale sono in corso approfondimenti da parte dei carabinieri sebbene non sia ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoControlli volti al contrasto dell’inquinamento ambientale per idel Comando Provinciale di Napoli. A Scisciano, i militari della stazione di San Vitaliano assieme a quelli della stazioneforestale di Marigliano hanno denunciato per gestione e smaltimento illecito diuna 56enne e un 59enne del luogo. Ihanno ispezionato un terreno di proprietà della donna e hanno constatato che il 59enne – titolare di una ditta di autotrasporti – aveva accantonato in quel terreno alcunispeciali: pneumatici, materiale plastico, materiale ferroso, guaine edi vario tipo tra cui anche uno sportello della ditta Atm sul quale sono in corso approfondimenti da parte deisebbene non sia ...

