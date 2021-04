Regala per gioco un test del Dna alla fidanzata e scopre che è sua cugina (Di mercoledì 14 aprile 2021) Un test del DNA Regalato per gioco e scopre che il suo ex fidanzato è suo cugino. Il breve video che The Sun ha mostrato sulla sua homepage è reale. Proviene da TikTok e la protagonista della confessione è una ragazza statunitense che si chiama Matilda. “Quando il mio ex mi ha Regalato un kit del Dna ero principalmente interessata alle informazioni sulla salute per vedere se c’era qualcosa a cui prestare attenzione”, ha spiegato la ragazza. Poi, vista la promozione in farmacia dei test, l’ex ne compra uno anche per sé. E arriva la sorpresa. “Un mese dopo arrivano i risultati. Guardo l’elenco dei parenti genetici e trovo lo stesso nome del mio ragazzo”, ha aggiunto Matilda. I due si sono lasciati da un po’, ma la conferma è servita: cugino di terzo grado e un paio di trisnonni in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Undel DNAto perche il suo ex fidanzato è suo cugino. Il breve video che The Sun ha mostrato sulla sua homepage è reale. Proviene da TikTok e la protagonista della confessione è una ragazza statunitense che si chiama Matilda. “Quando il mio ex mi hato un kit del Dna ero principalmente interessata alle informazioni sulla salute per vedere se c’era qualcosa a cui prestare attenzione”, ha spiegato la ragazza. Poi, vista la promozione in farmacia dei, l’ex ne compra uno anche per sé. E arriva la sorpresa. “Un mese dopo arrivano i risultati. Guardo l’elenco dei parenti genetici e trovo lo stesso nome del mio ragazzo”, ha aggiunto Matilda. I due si sono lasciati da un po’, ma la conferma è servita: cugino di terzo grado e un paio di trisnonni in ...

