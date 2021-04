Pd: Bettini, ‘Letta per partito inclusivo, ci sia anche sinistra’ (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “Sul Pd e Letta io sono fiducioso. Letta vuole fare un partito inclusivo e in questa inclusione la sinistra deve esserci”. Lo dice Goffredo Bettini alla presentazione della Agorà. “Questo fa bene al Pd perchè se il Pd vuole essere quella forza motore del centrosinistra deve avere questa tradizione, certo innovata”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “Sul Pd e Letta io sono fiducioso. Letta vuole fare une in questa inclusione la sinistra deve esserci”. Lo dice Goffredoalla presentazione della Agorà. “Questo fa bene al Pd perchè se il Pd vuole essere quella forza motore del centrosinistra deve avere questa tradizione, certo innovata”. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

ilfoglio_it : Il Pd risponde a Bettini: 'Ma quale macchinazione, Conte cadde perché non aveva la maggioranza'. Base riformista no… - generacomplotti : RT @FrancescaPontan: La nuova versione del Grande Fratelki si chiamerà il Grande Complotto. #Bettini #conte e #casalino tra i primi protago… - rosarioT1970 : RT @fenice_risorta: Un punto a favore di #Letta: Il complotto contro #governoconte Letta gela Bettini: 'Parla a titolo personale non per il… - FrancescaPontan : La nuova versione del Grande Fratelki si chiamerà il Grande Complotto. #Bettini #conte e #casalino tra i primi prot… - Franckie661 : @Valenti07388668 @repubblica PCI? Ho capito bene? Ma Letta cosa ne pensa esattamente di questa esternazione? Betti… -