Nuki Box arriva in Italia e rende smart il citofono del condominio (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nelle scorse ore è ufficialmente sbarcato anche in Italia Nuki Box, la soluzione che rende intelligente il citofono condominiale L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nelle scorse ore è ufficialmente sbarcato anche inBox, la soluzione cheintelligente ilcondominiale L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoTechNet : Nuki Box arriva in Italia e rende smart il citofono del condominio - TuttoAndroid : Nuki Box arriva in Italia e rende smart il citofono del condominio - Lollowitz : RT @HDblog: Nuki Box: disponibile in Italia il dispositivo che rende smart qualsiasi citofono - HDblog : RT @HDblog: Nuki Box: disponibile in Italia il dispositivo che rende smart qualsiasi citofono - Eli82p : RT @HDblog: Nuki Box: disponibile in Italia il dispositivo che rende smart qualsiasi citofono -