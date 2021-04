MotoGP, GP Portogallo 2021: calendario, tv, streaming, programma TV8, DAZN e Sky (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il weekend del GP del Portogallo, terzo round del Motomondiale 2021, si avvicina. Dal 16 al 18 aprile motori accesi sul tracciato di Portimao e le emozioni non mancheranno di certo. Un circuito impegnativo quello lusitano: saliscendi continui e necessità di trovare la quadra in termini di accelerazione e di conduzione di curva. Pertanto, tutti i turni di prove saranno importanti per le squadre, allo scopo di arrivare nel migliore dei modi alle qualifiche del sabato e ancor più alle gare di domenica in cui, come al solito, la gestione delle gomme sarà determinante. In MotoGP il tema principale sarà il ritorno dello spagnolo Marc Marquez. L’asso nativo di Cervera, lontano dal mondo delle corse da circa 9 mesi a causa dell’incidente del GP di Spagna dell’anno scorso, ha avuto il via libera per tornare a gareggiare in questo fine settimana ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il weekend del GP del, terzo round del Motomondiale, si avvicina. Dal 16 al 18 aprile motori accesi sul tracciato di Portimao e le emozioni non mancheranno di certo. Un circuito impegnativo quello lusitano: saliscendi continui e necessità di trovare la quadra in termini di accelerazione e di conduzione di curva. Pertanto, tutti i turni di prove saranno importanti per le squadre, allo scopo di arrivare nel migliore dei modi alle qualifiche del sabato e ancor più alle gare di domenica in cui, come al solito, la gestione delle gomme sarà determinante. Inil tema principale sarà il ritorno dello spagnolo Marc Marquez. L’asso nativo di Cervera, lontano dal mondo delle corse da circa 9 mesi a causa dell’incidente del GP di Spagna dell’anno scorso, ha avuto il via libera per tornare a gareggiare in questo fine settimana ...

