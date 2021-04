Mick Jagger e Dave Grohl in Eazy Sleazy a sorpresa | riflessione sarcastica sul Covid

(Di mercoledì 14 aprile 2021) La collaborazione diinSlarriva asui social nel pomeriggio di martedì 13 aprile: èa stupire i fan condividendo una nuova canzone,Sle svelandone ogni dettaglio. Il brano è stato scritto dadurante il lockdown e ha visto la collaborazione didei Foo Fighters alla batteria, chitarra e basso; è stato prodotto da Matt Clifford.Slè già stata descritta in tutto il mondo come una canzone “contagiosa”, una canzone rock‘n’roll dei nostri tempi, piena di energia che propone un messaggio satirico ...

e Dave Grohl insieme per una canzone inedita . Il cantante dei Rolling Stones e quello dei Foo Fighters hanno infatti registrato Eazy Sleazy . Il video (con testo ) della canzone sono ...
Mick Jagger ha fatto una sorpresa ai suoi fan svelando a tutto il mondo l'uscita di una sua nuova canzone intitolata Eazy Sleazy. Il brano è stato scritto da Mick durante il ...