Mentre il Senato approva la mozione sulla cittadinanza a Patrick Zaky l'Italia continua a fare affari con l'Egitto

In Senato è stato approvato l'ordine del giorno sulla cittadinanza italiana a Patrick Zaky. Il testo chiede al governo di "avviare tempestivamente mediante le competenti istituzioni le necessarie verifiche al fine di conferire a Patrick George Zaky la cittadinanza italiana". Il giovane studente dell'Università di Bologna, infatti, è ancora prigioniero nel carcere egiziano di Tora con l'accusa di propaganda eversiva. Il governo, tuttavia, sembra volerci andare con i piedi di piombo.

