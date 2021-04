Masters 1000 Montecarlo | ottimo esordio di Djokovic e Nadal | all’Italia resta solo Fognini

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Si è delineato il quadro degli ottavi di finale aldiconvincente per i due giocatori più attesi, Novake Rafael. Il serbo ha messo fine al cammino di Jannik Sinner al termine di una partita nella quale l’altoatesino ha comunque impensierito, soprattutto nel primo set, il numero uno del mondo. Alla fine comunque è prevalsa la maggior forza del nativo di Belgrado, che ha chiuso 6-4 6-2 ed ora affronterà il britannico Daniel Evans, che ha vinto più agevolmente del previsto contro il polacco Hubert Hurkacz, campione a Miami, per 6-4 6-1. Per lo spagnolo un primo match sulla terra del Principato ancora più semplice. Il maiorchino ha dominato contro l’argentino Federico Delbonis, chiudendo con un perentorio 6-1 6-2. Adesso negli ottavi di ...

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 MONTE-CARLO, FOGNINI AGLI OTTAVI Battuto l'australiano Thompson (6-3, 6-3) ?… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 MONTE-CARLO, ELIMINATO CECCHINATO L'azzurro battuto dal belga Goffin (6-4, 6-0) ?… - Moixus1970 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 MONTE-CARLO, ELIMINATO SONEGO BATTUTO DAL TEDESCO ZVEREV 6-3, 6-3 #SkySport #SkyTennis #Tennis… - lillydessi : Sinner si arrende a Djokovic a Montecarlo: sconfitta in due set 6-4, 6-2 Finale - aquila7630 : Ecco cosa è successo durante il match di primo turno tra #Travaglia e #CarrenoBusta. #Atp #Masters1000Montecarlo… -

Dopo i k.o. di Sinner, Caruso e Cecchinato anche Lorenzo Sonego lascia ildi Monte Carlo. Il torinese, fresco vincitore del Sardegna Open, viene eliminato dalla testa di serie n° 5 del tabellone, Sascha Zverev con il punteggio di 6 - 3 6 - 3 in un ora e 40 ...Quarta giornata deldi Montecarlo , secondodella stagione, in corso sulla terra rossa del Country Club del Principato di Monaco. Fognini agli ottavi, eliminati Sinner, Cecchinato e Caruso. Tra i 'big', ...mentre nel Master 1000 di Miami ha ceduto in due set a Dzumhur. Anderson è un giocatore molto impegnato dal punto di vista sociale. Da tempo si batte per ridurre l'uso di plastica all’interno dell’Atp ...In poco più di un'ora e mezza il torinese, reduce dal trionfo di Cagliari, viene battuto con un doppio 6-3 dal tedesco.