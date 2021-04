Maicon: “Campionato ormai chiuso. Gol più bello? Con la Juve” (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’ex esterno dell’Inter, Maicon Douglas ha parlato al portale Il Veronese, dove ha ripercorso la sua carriera e i ricordi dei trionfi con l’Inter. Il brasiliano del Sona, quarant’anni il prossimo luglio, ha parlato della sua avventura in Serie D ma anche di quello che l’Inter gli ha lasciato e della Serie A in corso di svolgimento. Queste le sue parole: “Per l’esperienza che ho da giocatore direi che il Campionato è finito, che è già in casa dell’Inter, ma ci sono squadre fortissime e tutto può succedere. Mai dire mai. E’ chiaro che l’Inter dovesse uscire indenne anche dalla gara con il Napoli avrebbe chiuso i conti”. Tra i tanti ricordi, il gol più bello: “Tutti dicono quello alla Juve nel 2010, anche per la difficoltà. Anche quello contro il Milan da fuori è un grandissimo gol. La gara più bella? ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’ex esterno dell’Inter,Douglas ha parlato al portale Il Veronese, dove ha ripercorso la sua carriera e i ricordi dei trionfi con l’Inter. Il brasiliano del Sona, quarant’anni il prossimo luglio, ha parlato della sua avventura in Serie D ma anche di quello che l’Inter gli ha lasciato e della Serie A in corso di svolgimento. Queste le sue parole: “Per l’esperienza che ho da giocatore direi che ilè finito, che è già in casa dell’Inter, ma ci sono squadre fortissime e tutto può succedere. Mai dire mai. E’ chiaro che l’Inter dovesse uscire indenne anche dalla gara con il Napoli avrebbei conti”. Tra i tanti ricordi, il gol più: “Tutti dicono quello allanel 2010, anche per la difficoltà. Anche quello contro il Milan da fuori è un grandissimo gol. La gara più bella? ...

Advertising

DAZN_IT : 9 assist per @RomeluLukaku9 in questo campionato ?? L’ultimo nerazzurro straniero ad averne realizzati di più è stat… - mr_kubra : RT @FcInterNewsit: Maicon: 'Campionato finito, anche se tutto può succedere. La partita più bella? Con il Bayern, ma non la finale' https:/… - MondoBN : MAICON: “Campionato? Lo scudetto è già a casa del - TUTTOJUVE_COM : L'ex interista Maicon: 'Campionato finito, è già a casa dell'Inter. La squadra di Conte è superiore' - gilnar76 : Maicon sullo #Scudetto Inter: ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -