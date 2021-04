LIVE Dinamo Sassari-Olimpia Milano 27-38, Serie A basket in DIRETTA: la squadra di Messina allunga nel secondo quarto (Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31-40 1/2 per il centro croato della Dinamo che riporta i suoi sotto la doppia cifra di svantaggio. Tarczewski manda Bilan in lunetta, 1’06” sul cronometro. 30-40 2/2 Bendzius. Fallo di Brooks su Bendzius, Olimpia in bonus, liberi. 1’40” da giocare prima dell’intervallo, Milano ha esaurito il bonus, due falli per Sassari. Bendzius non si intende con Bilan provando un passaggio dietro la schiena che si perde nel nulla, Milano recupera il possesso. 28-40 1/2 Bilan. Penetrazione di Bendzius che sbaglia l’appoggio al tabellone con Bilan che subisce fallo a rimbalzo da Leday, liberi. 27-40 Piazzato di Leday, +13 Armani Exchange sul quale Pozzecco chiama il primo time out della partita. 27-38 TRIPLA di Micov, massimo vantaggio ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA31-40 1/2 per il centro croato dellache riporta i suoi sotto la doppia cifra di svantaggio. Tarczewski manda Bilan in lunetta, 1’06” sul cronometro. 30-40 2/2 Bendzius. Fallo di Brooks su Bendzius,in bonus, liberi. 1’40” da giocare prima dell’intervallo,ha esaurito il bonus, due falli per. Bendzius non si intende con Bilan provando un passaggio dietro la schiena che si perde nel nulla,recupera il possesso. 28-40 1/2 Bilan. Penetrazione di Bendzius che sbaglia l’appoggio al tabellone con Bilan che subisce fallo a rimbalzo da Leday, liberi. 27-40 Piazzato di Leday, +13 Armani Exchange sul quale Pozzecco chiama il primo time out della partita. 27-38 TRIPLA di Micov, massimo vantaggio ...

