King of Seas | l' action RPG piratesco italiano ha una nuova data di uscita e una demo

In collaborazione con l'editore Team17, lo studio di sviluppo 3DClouds sta attualmente lavorando al completamento del gioco di ruolo piratesco King of Seas. Ora, in seguito al precedente rinvio, i due studi hanno annunciato che il gioco sarà disponibile per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch dal 25 maggio 2021. In concomitanza con la presentazione della data di uscita, è stato reso disponibile un nuovo trailer e inoltre, i giocatori su PC potranno essere in grado di provare la versione demo. King of Seas offre un mondo di pirati altamente pericoloso e generato proceduralmente. I giocatori dovranno cercare di riconquistare ciò che è stato loro tolto ed esplorare un mondo pieno di battaglie, isole dimenticate e tesori.

