Inter | Lukaku | «Primo posto inaspettato Conte ci dice sempre una cosa»

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Romelu, attaccante dell’, ha parlato ai microfoni del media olandese 433: le sue dichiarazioni Romelu, attaccante dell’, ha parlato ai microfoni del media olandese 433. Le sue dichiarazioni. CONDIZIONE – «Mi sento bene, stiamo lavorando davvero duro. L’anno scorso ci sono stati tanti alti e bassi, ma se guardiamo alla squadra ci sono tanti giovani e penso che abbiamo fatto tutti uno step successivo. Mancano tante partite e abbiamo tanta fame per raggiungere i nostri risultati». SERIE A – «Non mi aspettavo il. Penso che il campionato sia davvero complicato, ti devi preparare bene per ogni partita e seimesso alla prova. Ogni partita è un test diverso, mi aiuta a essere un calciatore migliore ma bisogna impegnarsi. ...

Inter : ?? | ANDIAMOOOOOO!!! Fischio finale a San Siro, un'altra vittoria FONDAMENTALE per noi! ?????? #InterSassuolo 2?-1?… - Inter : ???? | RRR....RRRRRR..... RRRRROOOMEEELUUUUU!!! 10' - Eccolooo! #Lukaku di testa sul cross di #Young! Siamo in vanta… - Inter : ???? | TOOOOROOOOOOO!!! 67' - Ripartenza letale! #Lukaku serve #Lautaro che trafigge Consigli col mancino!!! ????… - HalukSargl1 : RT @Gazzetta_it: #Lukaku @Inter: 'Con #Conte sono il primo difensore. #SerieA complicata, ma abbiamo fame' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Lukaku: 'Serie A difficile, sei sempre alla prova, ecco cosa ci dice sempre Conte' -

Le sue parole: 'è decisivo anche quando non segna, mentre Cristiano è un fuoriclasse. Ma in questo momento, essendo anche più giovane, lo vedo più completo'. A riportarlo Tuttosport .... l espulsione nel derby di Coppa Italia contro ldopo la lite con, il blitz in un ristorante di Milano in piena zona rossa. Il pacchetto Ibrahimovic è anche questo: al Milan, ...Capocannoniere dell' Inter con 27 reti, conditi da 8 assist, ed a soli 3 gol da quota 30 per la seconda stagione consecutiva: Romelu Lukaku è uno, se non il leader di questa squadra, che con le sue pr ...Romelu Lukaku ripone tanta fiducia nell'Inter, che resta concentrata sull'obiettivo scudetto: "Mancano ancora tante partite e abbiamo fame di raggiungere il risultato, l'anno scorso abbiamo avuto alti ...