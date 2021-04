Ibrahimovic non offese Maresca, c'è la prova (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dalla motivazione del Giudice l'assoluzione per Ibra La Gazzetta fa notare che nell'articolo 36 del codice di giustizia sportiva si legge che la sanzione minima, "in caso di condotta ingiuriosa o ... Leggi su sport.virgilio (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dalla motivazione del Giudice l'assoluzione per Ibra La Gazzetta fa notare che nell'articolo 36 del codice di giustizia sportiva si legge che la sanzione minima, "in caso di condotta ingiuriosa o ...

Advertising

fanpage : 'Sarebbe opportuno che il video di Zlatan Ibrahimovic da testimonial anti covid venissero rimossi dai siti istituzi… - capuanogio : La vicenda di #Ibrahimovic e #Maresca si è chiusa nel modo più semplice. Nessun insulto. Però dire 'vai a casa' (ri… - ZZiliani : Domani #Maresca farà squalificare #Ibrahimovic per 1 o 2 giornate per aver detto: “Sembra strano eh?”. Succede solo… - Angelredblack1 : RT @MilanLiveIT: ????#Milan - Raiola atteso in sede per la firma di #Ibrahimovic. Difficile che non si parli anche di #Donnarumma! ??#Mercato… - Mapa_nrgy : RT @EnricoTurcato: Brutto precedente la “critica irrispettosa” al direttore di gara. Ora mi aspetto flotte di squalifiche per tutti i “vaff… -