Ibrahimovic nega il pranzo in zona rossa | ' Era un meeting'

MILANO - Zlatanrisponde alle polemiche che lo vedono coinvolto per aver violato la zona rossa ed essere stato intercettato dalla trasmissione "Zona Bianca" in un ristorante milanese. Ad aggravare la ...... la richiesta al Pirellone Le fotografie ricevute da Fanpage.it mostranocon altri ... Simonatoperò che Ibra abbia pranzato: "È stata una cosa tra amici, normali, siamo amici e noi ogni ...In Regione Lombardia si discute sulla “revoca” del ruolo di testimonial anti-Covid per Ibra. Stavolta non è un arbitro a richiamare il fuoriclasse, ma i consiglieri di ...Dopo la festa organizzata in casa da alcuni giocatori della Juve, un altro big incappa in una violazione delle restrizioni anti Covid: è Zlatan Ibrahimovic, avvistato domenica in un ristorante di Mila ...