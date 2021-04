FdI: «D’Alema mediatore per governo Pechino sui respiratori cinesi? Si faccia chiarezza» (Di mercoledì 14 aprile 2021) FdI chiede chiarezza sul caso dei respiratori cinesi. «La fallimentare gestione della pandemia da parte del governo pare peggiorare ogni giorno. L’ennesimo nodo irrisolto riguarda la fornitura di 140 respiratori cinesi non conformi alle direttive europee, sospesi dalla Regione Lazio pochi giorni fa. Perché la società cinese che ha venduto quei respiratori ha come presidente onorario l’ex presidente del Consiglio dei ministri Massimo D’Alema?». Andrea Delmastro e Monica Ciaburro di Fratelli d’Italia si pongono alcuni interrogativi sulla vicenda dei ventilatori cinesi. Gli interrogativi di FdI I due esponenti di Fratelli d’Italia si domandano ancora: «Perché abbiamo acquistato respiratori rivelatisi non a norma da una ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 aprile 2021) FdI chiedesul caso dei. «La fallimentare gestione della pandemia da parte delpare peggiorare ogni giorno. L’ennesimo nodo irrisolto riguarda la fornitura di 140non conformi alle direttive europee, sospesi dalla Regione Lazio pochi giorni fa. Perché la società cinese che ha venduto queiha come presidente onorario l’ex presidente del Consiglio dei ministri Massimo?». Andrea Delmastro e Monica Ciaburro di Fratelli d’Italia si pongono alcuni interrogativi sulla vicenda dei ventilatori. Gli interrogativi di FdI I due esponenti di Fratelli d’Italia si domandano ancora: «Perché abbiamo acquistatorivelatisi non a norma da una ...

