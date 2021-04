Erdogan: "Le parole di Draghi totale maleducazione" (Di mercoledì 14 aprile 2021) “La dichiarazione del presidente del Consiglio italiano è stata una totale maleducazione, una totale maleducazione”. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, citato da Anadolu, replicando al premier Mario Draghi, che una settimana fa lo aveva definito “dittatore”. Leggi anche... Draghi: "Erdogan? Un dittatore di cui si ha bisogno". La Turchia: "Ritiri queste parole" Il sofagate mostra gli attriti dell’Europa bicefala (di M. Valensise) Erdogan è un leader autoritario, non un dittatore (di M. Giustino) Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 aprile 2021) “La dichiarazione del presidente del Consiglio italiano è stata una, una”. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip, citato da Anadolu, replicando al premier Mario, che una settimana fa lo aveva definito “dittatore”. Leggi anche...: "? Un dittatore di cui si ha bisogno". La Turchia: "Ritiri queste" Il sofagate mostra gli attriti dell’Europa bicefala (di M. Valensise)è un leader autoritario, non un dittatore (di M. Giustino)

Advertising

repubblica : ?? Esteri, ritorsione turca per le parole di Draghi su Erdogan: Ankara sospende i contratti con le aziende italiane - fattoquotidiano : “Erdogan dittatore”, la Turchia convoca l’ambasciatore italiano ad Ankara dopo le parole di Mario Draghi - marcodimaio : 'Dittatori, chiamiamoli per quel che sono'. Ineccepibile il premier Mario #Draghi in #conferenzastampa sul presiden… - villani_e : RT @andrea_pecchia: Per #Erdogan le parole di #Draghi sono una totale maleducazione. Mica ha detto che non sono vere però. #14aprile - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Erdogan risponde a Draghi: 'Le sue parole sono una totale maleducazione' -