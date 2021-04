Erdogan a Draghi | «Totale maleducazione | relazioni danneggiate»

(Di mercoledì 14 aprile 2021)spara a zero contro Marioche lo ha definito dittatore. Ecco le parole del presidente turco: «Prima di dire una cosa del genere a Tayyipdevi conoscere la tua storia, ma abbiamo visto che non la conosci. Sei una persona che è stata nominata, non eletta» L'articolo proviene da Firenze Post.

Con le sue affermazioni impertinenti "ha purtroppo danneggiato" lo sviluppo delle "relazioni ... Parola di Recep Tayyip. Il presidente turco replica per la prima volta direttamente alle ..."dittatore?indecente e maleducato"/ "Rovina rapporti Turchia - Italia" PIERLUIGI BERSANI: "SERVONO PROTOCOLLI E SOSTEGNI" Pierluigi Bersani ha rimarcato poco dopo: "Tutti vogliamo ..."Prima di dire una cosa del genere a Tayyip Erdogan devi conoscere la tua storia, ma abbiamo visto che non la conosci. Sei una persona che è stata nominata, non eletta". Queste le parole pronunciate d ...ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha scelto un incontro con i giovani in una biblioteca della capitale per commentare le parole del Presidente del Consiglio ...