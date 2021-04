Elon Musk | via ai test per il chip nel cervello | “Comunicheremo col pensiero”

(Di mercoledì 14 aprile 2021)è pronto a investire sui primisull’uomo. Unnelper comunicare col: esperimenti sulle scimmie danno risultati Sembra fantascienza, ma non lo è. Come… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

Vespertili : RT @a_meluzzi: Google News - Elon Musk: 'Entro l'anno primi test con chip nel cervello umano'Avanti si procede verso l’Apocalisse.... https… - prestia_fabio : RT @Affaritaliani: Elon Musk annuncia: 'Potremmo impiantare chip nel cervello entro fine anno' - hwupgrade : I primi esperimenti entro la fine dell'anno: la scommessa di @elonmusk ?? #Neuralink - spirito_puro : RT @a_meluzzi: Google News - Elon Musk: 'Entro l'anno primi test con chip nel cervello umano'Avanti si procede verso l’Apocalisse.... https… - gigibeltrame : Elon Musk sperimenterà i primi chip nel cervello umano entro il 2021! Ecco la conferma #digilosofia… -

Ultime Notizie dalla rete : Elon Musk

Nei giorni scorsi abbiamo visto comecon la sua Neuralink , l'azienda americana che si propone di porre in contatto macchine ed esseri viventi utilizzando chip di comunicazione impiantati nel cervello, abbia raggiunto un ...Grimes, la compagna del multimilionario, ha utilizzato la sua schiena come tavola per un curioso progetto: un tatuaggio ...Una passione sfrenata per il mondo degli alieni, che l'ha portata a cambiare nome ( da Claire Elise Boucher a Grimes, in onore di Ken Grimes, il più famoso pittore di creature aliene), a riempire i su ...Il lander ispace pesa 240 kg, è alto 2,3 metri e largo 2,6 metri. A portarlo nello spazio sarà lo SpaceX di Elon Musk su un razzo Falcon 9. Una volta nell'orbita terrestre, il lander viaggerà verso la ...