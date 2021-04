Dopo 8 anni torna in classifica 'Artpop' di Lady Gaga (Di mercoledì 14 aprile 2021) ' Artpop ' rivive per la seconda volta. L'album di Lady Gaga torna infatti in classifica su iTunes grazie ai fan, i famosi Little Mosters . Il disco, con poche hit, è il terzo della popstar ed è stato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 14 aprile 2021) '' rivive per la seconda volta. L'album diinfatti insu iTunes grazie ai fan, i famosi Little Mosters . Il disco, con poche hit, è il terzo della popstar ed è stato ...

Advertising

lucianonobili : 'La #Raggi che ha privato Roma delle Olimpiadi cerca di prendersi meriti che non ha sulla Ryder Cup di golf e colle… - ItaliaViva : L'incredibile gaffe della #Raggi che scambia l'Arena di #Nimes per il Colosseo. Dopo 5 anni di disastri i cinque st… - Corriere : Finisce l’era Castro: dopo più di 60 anni Raúl lascia il Partito - intersilvia48 : @MalcomJ66806952 @Gia_Pezzi @massimozampini Mi sembra che #VOI abbiate vinto solo 2 #Champions e in circostanze… - FrancMarson : RT @beabri: Dopo 170 anni, #Reuters ha una direttrice. In Italia, nel 2020, solo 4 quotidiani su 59 erano diretti da una donna. Il soffitto… -