Da campetti da basket a opere d’arte | via ai lavori a Bergamo | Casnigo | Gorle e Valtrighe

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Mano a vernice e pennelli: parte concretamente lunedì 12 aprile StreetArtBall (SAB) Project, il progetto di rigenerazione urbana che si prefigge di trasformare l’asfalto di cinquedadie provincia in vere e proprie tele sulle quali dipingere. A lanciarlo, esattamente un mese fa, erano stati HG80, Pilo Agency/King Of The Pilo, Pianura Urbana e Nuvole in Viaggio, realtà locali, attive nel settore sportivo, artistico, sociale e culturale, grazie anche al fondamentale supporto di Fondazione della Comunità Bergamasca. Un’iniziativa unica nel panorama italiano che vede il coinvolgimento di cinque street-artist italiani: Paolo Baraldi, Giulio Vesprini, Manu Invisible, Ale Senso e Pabio Petani, che da lunedì si sono messi al lavoro su quattro dei cinque ...