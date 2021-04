Comunali Roma, Bernaudo: “Stop a Raggi, è abusiva. E basta Calenda in tv” (Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA – “Adesso basta! Le elezioni di Roma di ottobre saranno l’evento politico più importante e lo saranno fino alle prossime elezioni nazionali. Roma è una delle più importanti centrali appaltanti d’Italia, il sindaco di Roma – quanto a visibilità e potere – pesa più di molti ministri. Noi chiediamo subito due cose. Al Governo il commissariamento dei sindaci delle grandi città a partire da Roma, da domani politicamente abusivi, perché non possono continuare a farsi altri 6 mesi di campagna elettorale – a spese dei contribuenti – esercitando il potere e godendo di una visibilità che non è più giustificata dal voto popolare. Il mandato è scaduto. E poi chiediamo agli organi competenti Agcom e Commissione Vigilanza Rai di vigilare, cosa che finora non è stata fatta, anche sulle comparsate televisive dell’onorevole Calenda, che da 7 mesi continua la sua campagna elettorale da presunto candidato sindaco di Roma a reti unificate e senza alcun contraddittorio. Quanto vale economicamente una sovraesposizione del genere? È corretto che costui sia l’unico candidato in campo, distorcendo così la realtà e la libera e corretta informazione dei cittadini chiamati al voto? Tutto questo a 6 mesi dalle elezioni deve finire”. Così, in una nota, Andrea Bernaudo, presidente di Liberisti italiani e candidato sindaco di Roma. “Per quel che ci riguarda- aggiunge- noi siamo pronti a confrontarci pubblicamente anche in contraddittorio con chiunque aspiri a diventare sindaco di Roma. Ma non possono più esserci candidati di serie A, candidati di serie Z e sindaci senza mandato politico in campagna elettorale”. Leggi su dire (Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA – “Adesso basta! Le elezioni di Roma di ottobre saranno l’evento politico più importante e lo saranno fino alle prossime elezioni nazionali. Roma è una delle più importanti centrali appaltanti d’Italia, il sindaco di Roma – quanto a visibilità e potere – pesa più di molti ministri. Noi chiediamo subito due cose. Al Governo il commissariamento dei sindaci delle grandi città a partire da Roma, da domani politicamente abusivi, perché non possono continuare a farsi altri 6 mesi di campagna elettorale – a spese dei contribuenti – esercitando il potere e godendo di una visibilità che non è più giustificata dal voto popolare. Il mandato è scaduto. E poi chiediamo agli organi competenti Agcom e Commissione Vigilanza Rai di vigilare, cosa che finora non è stata fatta, anche sulle comparsate televisive dell’onorevole Calenda, che da 7 mesi continua la sua campagna elettorale da presunto candidato sindaco di Roma a reti unificate e senza alcun contraddittorio. Quanto vale economicamente una sovraesposizione del genere? È corretto che costui sia l’unico candidato in campo, distorcendo così la realtà e la libera e corretta informazione dei cittadini chiamati al voto? Tutto questo a 6 mesi dalle elezioni deve finire”. Così, in una nota, Andrea Bernaudo, presidente di Liberisti italiani e candidato sindaco di Roma. “Per quel che ci riguarda- aggiunge- noi siamo pronti a confrontarci pubblicamente anche in contraddittorio con chiunque aspiri a diventare sindaco di Roma. Ma non possono più esserci candidati di serie A, candidati di serie Z e sindaci senza mandato politico in campagna elettorale”.

Advertising

dasivo : #Roma, sindacati dei dipendenti comunali entusiasti della #Raggi...e intanto il cittadino aspetta mesi per fare la… - rep_napoli : Comunali Napoli: patto Pd-5s, c'è Manfredi ma se si sblocca Roma avanza Fico [di Alessio Gemma] [aggiornamento dell… - brunovona : Ma Sgarbi vuole candidarsi anche in altre regioni? Presidenziali in Calabria, comunali a Roma insomma famo presidente del consiglio... - f_mantova : RT @marioadinolfi: Fabiola Cenciotti, candidato sindaco di Roma per il Popolo della Famiglia, spiega in questa intervista a Roma Today le r… - paolorm2012 : Comunali Roma: sarà sfida tra Raggi, Calenda, Gualtieri, Bertolaso? -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Roma Boom di guariti, sono 127 nelle ultime 24 ore ... - 12 a Viterbo, - 7 a Vetralla, - 7 a Tarquinia, - 4 a Montefiascone, - 3 a Fabrica di Roma, - 3 a ... con la preziosa collaborazione delle Amministrazioni comunali. In totale, alle ore 11 di questa ...

Elezioni comunali a Napoli, è lite sulle primarie Pd e Manfredi avverte: così rinuncio Il fuoco arde forte a Roma, Bologna e Torino, a Napoli sembra che invece covi sotto la cenere. Dalla segreteria del Pd retta da Marco Sarracino - e dalla sua... Il testo completo di questo contenuto ...

Comunali Roma, pressing su Zingaretti. Ma l’ostacolo si chiama Raggi La Repubblica Roma, Raggi a Giovannini: «Eliminare il pedaggio sul tratto urbano dell’A24» La sindaca insieme con l’ad di Strada dei Parchi, Riccardo Mollo, scrive al ministro delle Infrastrutture. L’idea: un accredito sul sito del Comune che vaglia i requisiti del richiedente, una volta ri ...

Dipinto trafugato in II Guerra Mondiale, ritrovato a Udine Sarà restituito oggi pomeriggio dai carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale di Udine alla Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea del Comune di Latina il dipinto "Nudino femminile" d ...

... - 12 a Viterbo, - 7 a Vetralla, - 7 a Tarquinia, - 4 a Montefiascone, - 3 a Fabrica di, - 3 a ... con la preziosa collaborazione delle Amministrazioni. In totale, alle ore 11 di questa ...Il fuoco arde forte a, Bologna e Torino, a Napoli sembra che invece covi sotto la cenere. Dalla segreteria del Pd retta da Marco Sarracino - e dalla sua... Il testo completo di questo contenuto ...La sindaca insieme con l’ad di Strada dei Parchi, Riccardo Mollo, scrive al ministro delle Infrastrutture. L’idea: un accredito sul sito del Comune che vaglia i requisiti del richiedente, una volta ri ...Sarà restituito oggi pomeriggio dai carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale di Udine alla Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea del Comune di Latina il dipinto "Nudino femminile" d ...