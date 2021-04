Che fine ha fatto la Ever Given (Di mercoledì 14 aprile 2021) È ancora li, nel Canale di Suez, sequestrata dalle autorità egiziane che vorrebbero ottenere un ingente risarcimento per i danni subiti Leggi su ilpost (Di mercoledì 14 aprile 2021) È ancora li, nel Canale di Suez, sequestrata dalle autorità egiziane che vorrebbero ottenere un ingente risarcimento per i danni subiti

Ultime Notizie dalla rete : Che fine Piazza Affari peggiore in Europa. Vendite su bancari e utility. FTSE MIB - 0,5% ...dell'immobiliarista Luca Frigerio che avrebbe radunato intorno a sé circa lo 0,9% del capitale della banca. Cresce l'interesse per BP Sondrio in vista della trasformazione in SpA prevista entro fine ...

Covid: Spagna, Sanchez non vuole rinnovare stato d'allarme ... ha ribadito che "l'intenzione" del governo è di non rinnovare la dichiarazione di stato d'allarme nazionale per la pandemia - approvata dal parlamento a fine ottobre 2020-, che scadrà il 9 maggio. ...

Che fine ha fatto la Ever Given È ancora li, nel Canale di Suez, sequestrata dalle autorità egiziane che vorrebbero ottenere un ingente risarcimento per i danni subiti ...

