Champions League | il programma di mercoledì 14 aprile

(Di mercoledì 14 aprile 2021), ile i risultati di14. Real Madrid e City vicini alla semifinale. ROMA –, ile i risultati di14. Real Madrid e Manchester City ospiti di Liverpool e Borussia Dortmund. Di seguito ildidi14, sfide valide per il ritorno dei quarti di finale della competizione Borussia Dortmund-Manchester City (and. 1-2)Liverpool-Real Madrid (and. 1-3)

Advertising

pisto_gol : Intensità, qualità, fisicità : Psg/Bayern è il manifesto del Calcio. Due squadre e due partite combattute dal 1^ al… - DiMarzio : #UCL, #Chelsea | 36 anni e ancora molti obiettivi importanti in vista: le parole di Thiago Silva al termine della p… - OptaPaolo : 8 - Il Chelsea si è qualificato alla sua ottava semifinale di Champions League, più di ogni altra squadra inglese n… - OdeonZ__ : Il Psg non è più un album di figurine: è diventato grande - OdeonZ__ : Il Porto punge con Taremi, ma è tardi. Chelsea battuto e qualificato -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

In giallorosso ha giocato 50 partite e segnato 29 gol così divisi: 27/15 ine 23/14 in Europa. È stato uno degli eroi della "remuntada" al Barcellona di Messi del 10 aprile ...E invece Moise Kean è finalmente esploso, è divenuto trascinatore in una squadra infarcita di Italiani con lui Verratti e Florenzi e che ora si vede proiettata in semifinale didopo ...Nonostante uno sforzo coraggioso e la rimonta nella ripresa del Real Esteli, il Flamengo ha tenuto a bada la squadra di casa nicaraguense per 84-80 vincendo la finale della Basketball ...In Spagna Ayala rinasce e diventa il leader di una difesa fortissima, il reparto meno battuto dell’edizione 2000-2001 della Champions League, quella nella quale il Valencia per la seconda volta ...