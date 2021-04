Campania | Oss | “Vincitori concorso | ora chiediamo assunzione”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Abbiamo vinto il, siamo idonei ma questa graduatoria non scorre e continuano a farci un contratto di sei mesi nel periodo della pandemia, pronti ad abbandonarci poi”. E’ così che Silvia Mauro, operatrice socio sanitaria dell’ospedale Cardarelli di Napoli spiega la manifestazione degli ossi davanti la sede della Regione. “Basta con i precari in sanità, stabilizzazioni subito e scorrimento graduatorie”, lo striscione esposto davanti alla sede della Regione. “Abbiamo accettato il contratto a tempo determinato – spiega Mauro – sentendoci responsabili nell’affrontare la pandemia, ci siamo messi a disposizione. Loro però ora continuano a darci questi sei mesi alla volta e non ci sembra giusto che noi dopo 30 anni, abbiamo aspettato il, lo abbiamo vinto, siamo in graduatoria per il tempo ...