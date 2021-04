“A Old Trafford è tutto troppo rosso, i giocatori si confondono”. Solskjær inventa l’alibi daltonico (Di mercoledì 14 aprile 2021) La deriva Mazzarriana aveva già colpito Klopp, in Premier. Ma la scusa del daltonismo non se l’era ancora inventata nessuno. Ha rimediato Ole Gunnar Solskjær. Il tecnico del Manchester United ha detto che le maglie rosse si confondono con i bordi rossi dell’Old Trafford, e gli spalti (vuoti) tutti rossi. E così i suoi giocatori si confondono, e non vedono con chiarezza i compagno di squadra nella “frazione di secondo” richiesta il gioco. Ha anche chiesto al club a coprire la parte bassa degli spalti con striscioni neri, per aumentare il contrasto. “Vedrete un cambiamento ora: gli striscioni intorno agli spalti non sono più rossi, ma neri”, ha detto l’allenatore. “Abbiamo esaminato questo aspetto. Alcuni giocatori hanno detto che quando devi decidere in una frazione di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 aprile 2021) La deriva Mazzarriana aveva già colpito Klopp, in Premier. Ma la scusa del daltonismo non se l’era ancorata nessuno. Ha rimediato Ole Gunnar. Il tecnico del Manchester United ha detto che le maglie rosse sicon i bordi rossi dell’Old, e gli spalti (vuoti) tutti rossi. E così i suoisi, e non vedono con chiarezza i compagno di squadra nella “frazione di secondo” richiesta il gioco. Ha anche chiesto al club a coprire la parte bassa degli spalti con striscioni neri, per aumentare il contrasto. “Vedrete un cambiamento ora: gli striscioni intorno agli spalti non sono più rossi, ma neri”, ha detto l’allenatore. “Abbiamo esaminato questo aspetto. Alcunihanno detto che quando devi decidere in una frazione di ...

“A Old Trafford è tutto troppo rosso, i giocatori si confondono”. Solskjær inventa l’alibi daltonico Il tecnico del Manchester United ha detto che le maglie rosse si confondono con gli spalti e ha fatto coprire le tribune con degli striscioni ...

Amad Diallo, Getty Images L'Old Trafford è pronto a cambiare pelle e a diventare un po' meno rosso. I giocatori del Manchester United si sono ...

