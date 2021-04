109 anni fa affondava il Titanic. Cosa resta oggi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Stanotte, 109 anni fa, al largo delle coste canadesi si inabissava il Titanic. Gli appassionati dell’argomento sanno che esistono due modi per rendersi conto, oggi e dal vero, di Cosa fosse realmente il vascello protagonista del naufragio più famoso della storia. Se siete facoltosi o fanatici al punto di sborsare centomila euro, potete infilarvi in un sommergibile tascabile per raggiungere l’abisso dove giace il relitto. Era una nave dove per viaggiare sul ponte di prima classe serviva essere facoltosi, ma pare uno scherzo del destino che bisogna essere almeno altrettanto ricchi anche per visitarla da affondata. Per quanto possa essere un’avventura, non è il genere di esperienza che comunque permette di capire di fronte a Cosa ci si trovi. A causa del buio dei quattro chilometri di profondità e ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 aprile 2021) Stanotte, 109fa, al largo delle coste canadesi si inabissava il. Gli appassionati dell’argomento sanno che esistono due modi per rendersi conto,e dal vero, difosse realmente il vascello protagonista del naufragio più famoso della storia. Se siete facoltosi o fanatici al punto di sborsare centomila euro, potete infilarvi in un sommergibile tascabile per raggiungere l’abisso dove giace il relitto. Era una nave dove per viaggiare sul ponte di prima classe serviva essere facoltosi, ma pare uno scherzo del destino che bisogna essere almeno altrettanto ricchi anche per visitarla da affondata. Per quanto possa essere un’avventura, non è il genere di esperienza che comunque permette di capire di fronte aci si trovi. A causa del buio dei quattro chilometri di profondità e ...

