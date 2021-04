Zingaretti | già 32mila prenotati nelle classi 1960 e 1961

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 aprile 2021) Roma – “Tra i 60/61enni ci sono oltre, questo significa che dietro cio’ che stiamo facendo c’e’ giustamente una pressione popolare e la fiducia”. Il presidente della Regione Lazio, Nicola, parlando al termine di un sopralluogo all’hub vaccinale dell’Outlet di Valmonte, che prendera’ il via il prossimo 19 aprile, ha fatto un punto della situazione sulle prenotazioni per i vaccini delle ultime duedi eta’, che hanno preso il via questa notte. “Andremo avanti con il timone ben fermo sulledi eta’- ha sottolineato- È ovvio che ci sono molte attivita’ che mettono le persone a rischio, il Covid e’ un pericolo per tutti ma per alcuni e’ piu’ grave perche’ toglie la vita.” “Siamo partiti dai 90enni a scendere non per discriminazione o ...