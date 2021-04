Wilfred – Recensione

(Di martedì 13 aprile 2021)è una serie americana composta di quattro stagioni, basata sull’omonima serie televisiva australiana e trasmessa dal 2011 sul canale FX. In Italia è stata trasmessa dal canale Fox di Sky dal Febbraio 2012 al Dicembre 2014. Jason Gann interpreta un cane sboccato, fumatore di erba, bevitore di birra, esasperato, che diventa inseparabile amico e salvatore del vicino di casa Ryan(Elijah Wood), un giovane avvocato depresso e schizofrenico che è l’unico a vederlo come una persona vera e propria con tanto di costume da animale addosso.è molte cose contemporaneamente: è ridicolmente rozzo e divertente ,ha una relazione sessuale con un orso di peluche chiamato “Orso”, fa costantemente battute inappropriate ed è preso da attacchi di rabbia esilarante contro altri cani o persone, ma allo stesso tempo è un filosofo esistenziale e life ...

