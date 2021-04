Videogiochi in Italia nel 2020: la spesa supera i €2 miliardi ma i consumatori diminuiscono (Di martedì 13 aprile 2021) Anche l'industria Italiana per quanto riguarda i Videogiochi ha registrato un anno record nel 2020 con una spesa totale per hardware, software e prodotti correlati che è salita a oltre 2 miliardi di euro. L'ultimo report annuale di IIDEA mostra che i consumatori in Italia hanno speso 2,18 miliardi di euro lo scorso anno, in crescita del 21,9% rispetto agli 1,79 miliardi di euro registrati nel 2019. Il software rappresenta la stragrande maggioranza di questo dato, l'82%, per la precisione a 1,78 miliardi di euro, in crescita del 24,8% rispetto all'anno precedente. I giochi digitali sono stati il ??più grande generatore di entrate nel complesso, con 799 milioni di euro, in crescita del 32,7% rispetto ai 602 milioni di ... Leggi su eurogamer (Di martedì 13 aprile 2021) Anche l'industriana per quanto riguarda iha registrato un anno record nelcon unatotale per hardware, software e prodotti correlati che è salita a oltre 2di euro. L'ultimo report annuale di IIDEA mostra che iinhanno speso 2,18di euro lo scorso anno, in crescita del 21,9% rispetto agli 1,79di euro registrati nel 2019. Il software rappresenta la stragrande maggioranza di questo dato, l'82%, per la precisione a 1,78di euro, in crescita del 24,8% rispetto all'anno precedente. I giochi digitali sono stati il ??più grande generatore di entrate nel complesso, con 799 milioni di euro, in crescita del 32,7% rispetto ai 602 milioni di ...

