Verso 40 miliardi di scostamento: 10 ai nuovi sostegni. Parte dello scostamento per un fondo con cui finanziare progetti esclusi da Recovery (Di martedì 13 aprile 2021) Lo scostamento di bilancio che il Consiglio dei ministri si appresta a varare in settimana dovrebbe ammontare a 40 miliardi, di cui almeno altri 10 a coprire due mesi di ristori per le attività costrette a chiudere i battenti o a limitare le attività per la stretta anti-Covid. Una Parte delle quali in questi giorni sta protestando a Roma e in altre città chiedendo di poter riaprire. L'indebitamento aggiuntivo che il governo dovrà farsi autorizzare delle Camere servirà anche a compensare una quota di costi fissi, come affitti e bollette, e finanziare il rinvio di alcune tasse e misure per garantire liquidità alle imprese. Inoltre l'extra deficit verrebbe utilizzato anche per creare un fondo pluriennale con cui avviare opere per circa 30 miliardi che sono state proposte ...

