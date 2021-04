Val Susa, No Tav in azione: scontri con la polizia. Bloccata la ferrovia (Di martedì 13 aprile 2021) scontri tra No Tav e polizia a San Didero, dove sono iniziati i lavori di costruzione del nuovo autoporto dell’autostrada A32 Torino-Bardonecchia. TORINO – Notte di tensione e violenza tra i No Tav e la polizia in Val Susa. Gli scontri sono avvenuti a San Didero per l’avvio dei lavori di costruzione del nuovo autoporto dell’autostrada A32 Torino-Bardonecchia. Pietre e petardi sono stati lanciati contro la polizia, che ha risposto con lacrimogeni, dai manifestanti accorsi per il timore che volessero sgomberare il presidio dei contestatori. Gli scontri sono proseguiti anche nella serata. I manifestanti hanno bloccato la ferrovia. La polizia, con leggere cariche di alleggerimento, ha iniziato a liberare la linea. Il bilancio è di ... Leggi su newsmondo (Di martedì 13 aprile 2021)tra No Tav ea San Didero, dove sono iniziati i lavori di costruzione del nuovo autoporto dell’autostrada A32 Torino-Bardonecchia. TORINO – Notte di tensione e violenza tra i No Tav e lain Val. Glisono avvenuti a San Didero per l’avvio dei lavori di costruzione del nuovo autoporto dell’autostrada A32 Torino-Bardonecchia. Pietre e petardi sono stati lanciati contro la, che ha risposto con lacrimogeni, dai manifestanti accorsi per il timore che volessero sgomberare il presidio dei contestatori. Glisono proseguiti anche nella serata. I manifestanti hanno bloccato la. La, con leggere cariche di alleggerimento, ha iniziato a liberare la linea. Il bilancio è di ...

