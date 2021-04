Vaccini, la revoca sui brevetti è necessaria: non si può privatizzare un bene comune (Di martedì 13 aprile 2021) In questi giorni stiamo assistendo a un rilancio delle richieste delle organizzazioni non governative affinché i Vaccini anti Covid siano considerati un bene comune globale e sia sospesa la normativa sui brevetti che li tutela per favorire la distribuzione gratuita dei farmaci nei Paesi poveri. Il percorso di privatizzazione della sanità, evidente negli ultimi decenni nei paesi occidentali, ha reso la salute un privilegio anziché un diritto fondamentale di ogni individuo. Il desiderio che ognuno di noi avverte di tornare alla normalità è legato al raggiungimento di un’ampia copertura vaccinale, una sicurezza sanitaria che un Paese come il nostro può ancora permettersi. Nel giugno 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità ha istituito il Covax (acronimo di Covid 19 Vaccine Global Access), un consorzio di soggetti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) In questi giorni stiamo assistendo a un rilancio delle richieste delle organizzazioni non governative affinché ianti Covid siano considerati unglobale e sia sospesa la normativa suiche li tutela per favorire la distribuzione gratuita dei farmaci nei Paesi poveri. Il percorso di privatizzazione della sanità, evidente negli ultimi decenni nei paesi occidentali, ha reso la salute un privilegio anziché un diritto fondamentale di ogni individuo. Il desiderio che ognuno di noi avverte di tornare alla normalità è legato al raggiungimento di un’ampia copertura vaccinale, una sicurezza sanitaria che un Paese come il nostro può ancora permettersi. Nel giugno 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità ha istituito il Covax (acronimo di Covid 19 Vaccine Global Access), un consorzio di soggetti ...

Advertising

Dome689 : RT @ilfattoblog: #VacciniCovid, la revoca sui brevetti è necessaria: non si può privatizzare un bene comune [LEGGI] - giannileft : RT @ilfattoblog: #VacciniCovid, la revoca sui brevetti è necessaria: non si può privatizzare un bene comune [LEGGI] - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: #VacciniCovid, la revoca sui brevetti è necessaria: non si può privatizzare un bene comune [LEGGI] - ilfattoblog : #VacciniCovid, la revoca sui brevetti è necessaria: non si può privatizzare un bene comune [LEGGI] - GrazianiAngela : @Mezzorainpiu @RaiTre Quindi delle cure che possono salvare vite, non se ne parla mai! Come televisione di stato, l… -