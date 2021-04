Università | Anelli Cattolica | ‘agli studenti dobbiamo risposte | onorare nostro passato’

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 13 aprile 2021) Milano, 13 apr. (Adnkronos) – “Gli, che non appena è loro consentito tornano a popolare i chiostri, ci assegnano tacitamente ma chiaramente un compito: fare in modo che l’, pur impadronitasi delle tecnologie, rimanga anche in futuro un luogo, nel quale le persone si incontrano e crescono insieme. A loro, e ai ragazzi che oggi stanno vivendo la scuola tra le pareti domestiche e che presto varcheranno le porte delle”. Così il rettore dell’, Franco, nella sua relazione per l’inaugurazione del centesimo anno accademico dell’. “ilpassato non si esaurisce nel celebrarlo o nel rispettare le tradizioni: ci ...