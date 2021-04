Tennis: Atp Montecarlo, Berrettini ko al 2° turno (Di martedì 13 aprile 2021) Montecarlo, 13 apr. -(Adnkronos) – Matteo Berrettini esce di scena al secondo turno del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 2.082.9960 euro). Il romano, numero 10 del mondo e 8 del seeding, cede allo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero 58 del ranking Atp, per 7-5, 6-3 in un’ora e mezza di gioco. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 aprile 2021), 13 apr. -(Adnkronos) – Matteoesce di scena al secondodel torneo Atp Masters 1000 di(terra, montepremi 2.082.9960 euro). Il romano, numero 10 del mondo e 8 del seeding, cede allo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero 58 del ranking Atp, per 7-5, 6-3 in un’ora e mezza di gioco. L'articolo CalcioWeb.

