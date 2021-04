Temptation Island 9 | Alessio Guidi commenta i rumor che vorrebbero lui e Stephanie Bellarte nel cast

(Di martedì 13 aprile 2021)è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione de La pupa e il secchione e viceversa, il reality che gli ha regalato non solo la popolarità ma anche l’amore di, la pupa con cui tutt’ora intrattiene una relazione.– intervistato dal programma Mi Casa Es Tu Casa – condotto da Lorenzo Amatulli su Teleregione Toscana ha parlato in primis della sua esperienza nel reality e della sua storia d’amore nata conè bellissima. È stato più o meno un colpo di fulmine. Ricambiavamo gli sguardi. Ci siamo presi un po’ di tempo all’inizio. Lei è la prima ragazza che ho visto. Per la sua eleganza, per il modo di camminare, di muovere le mani. E ancora: Fuori è diverso, quando esci inizi a fare le cose che facevi prima ma ...

regole_senza : @alessandroabbr5 @fabiofabbretti Sudati te la pagnotta e il tuo idolo che floppa da tantissimi anni (Simona Sventur… - IsaeChia : #TemptationIsland 9, Alessio Guidi commenta i rumor che vorrebbero lui e Stephanie Bellarte nel cast… - Pier_e_Giulia : “Con il cavolo che porterei il mio ragazzo a Temptation Island, sono gelosa e possessiva” Non lo avevamo mica nota… - Aripannaaaa : LA PUBBLICITÀ DI TEMPTATION ISLAND AHAHAHAH La cosa meravigliosa è che parte con:'Se siete una coppia stabile.'… - interistadoc_ : RT @mizayndric: i roseddy non possono partecipare a temptation island perché deddy ha meno di 20 anni ora sono triste -

... Samantha sembrerebbe essere particolarmente interessata ad Alessio, corteggiatore romano, e Bohdan, ex tentatore di. Cosa succederà, però? Dopo lo scontro in studio della scorsa ...Lo scorso mese Francesco Chiofalo è tornato al centro delle polemiche per il nuovo intervento di chirurgia estetica al quale si è sottoposto in Turchia. L'ex protagonista diha deciso di rifarsi il naso, ma per il popolo del web è l'ennesimo espediente per far parlare di sé e come sempre sono piovute le critiche. A novembre l'ex volto del reality show ...Successivamente quella relazione naufragò e quindi salpò come tentatore verso l’isola dei sentimenti, Temptation Island, per poi ritornare da Maria De Filippi e incontrare la sua attuale fidanzata, ...Tale e Quale Show torna a settembre con la nuova edizione, Pago anticipa: "Sarò nel torneo" Dopo un periodo lontano dalla tv, lo scorso anno Pago è ...