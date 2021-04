Stati Uniti, coaguli nel sangue in sei donne: sospeso vaccino Johnson & Johnson (Di martedì 13 aprile 2021) Gli Stati Uniti sospendono la somministrazione del vaccino Johnson & Johnson. La decisione dell’agenzia nazionale del farmaco è stata adottata dopo sei casi di trombosi registrati tra donne di 18 e 48 anni. In sei avrebbero sviluppato una rara malattia legata ai coaguli di sangue. Una delle sei donne è morta, un’altra è in condizioni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 13 aprile 2021) Glisospendono la somministrazione del. La decisione dell’agenzia nazionale del farmaco è stata adottata dopo sei casi di trombosi registrati tradi 18 e 48 anni. In sei avrebbero sviluppato una rara malattia legata aidi. Una delle seiè morta, un’altra è in condizioni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

