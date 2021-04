Sileri: «Sì alle riaperture, ma potremo parlarne dal primo maggio» (Di martedì 13 aprile 2021) Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha parlato alla trasmissione “Agorà” delle prossime riaperture. “Io sono a favore di riaperture. Abbiamo dati in miglioramento, l’R0 è sceso, verosimilmente anche in questa settimana continuerà a scendere. Consolidando i risultati, a partire dal primo di maggio possiamo parlare di riaperture. Dobbiamo controllare i dati e conservare quanto abbiamo guadagnato, per non rischiare di richiudere subito”. Riaprire sì, dunque, ma non prima della fine di aprile. “Dal primo maggio si può tornare a una colorazione più tenue delle Regioni e qualcuna potrà tornare a essere bianca”. In questo contesto, sulla riapertura dei ristoranti, Sileri ha dichiarato: “può esser fattibile, non subito dal ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 aprile 2021) Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, ha parlato alla trasmissione “Agorà” delle prossime. “Io sono a favore di. Abbiamo dati in miglioramento, l’R0 è sceso, verosimilmente anche in questa settimana continuerà a scendere. Consolidando i risultati, a partire daldipossiamo parlare di. Dobbiamo controllare i dati e conservare quanto abbiamo guadagnato, per non rischiare di richiudere subito”. Riaprire sì, dunque, ma non prima della fine di aprile. “Dalsi può tornare a una colorazione più tenue delle Regioni e qualcuna potrà tornare a essere bianca”. In questo contesto, sulla riapertura dei ristoranti,ha dichiarato: “può esser fattibile, non subito dal ...

Advertising

napolista : #Sileri: «Sì alle riaperture, ma potremo parlarne dal primo maggio» Il sottosegretario alla Salute a Rai3: “Abbiamo… - laltrodiego : @GuidoCrosetto @P4Ql4 @marattin Non le considero conversazioni private. Discutono di salute pubblica, alle spalle d… - LuciaMosca1 : (Anticipazioni per 'Agorà' del 13 aprile alle 8 su Rai 3: ospiti PierPaolo Sileri e Giovanni Toti) Segui su: La No… - LifeJoining : RT @PaginaVox: Il senatore #Paragone incalza a “Non e’ l’Arena” contro il Ministro Speranza che non ha mai risposto alle interrogazioni par… - CarpaneseSilva1 : RT @Michele_Arnese: Ma se Sileri non tocca palla alla Salute pure nel governo Draghi - come si desume dalla sue partecipazioni alle ultime… -