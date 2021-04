Report replica del 12 aprile 2021 su Rai 3 e RaiPlay La puntata su Papa Francesco e i vaccini

Advertising

reportrai3 : Replica #Report alle 17.20 su Rai3 su @RaITre ? Salvini e l'internazionale nera che investito centinaia di milioni… - reportrai3 : La replica dell'on. Boschi #Report - reportrai3 : ? La puntata in replica sabato alle 17.20 su @RaiTre ? Le inchieste tra poco su - wikingodesign : @PiazzapulitaLA7 Ci sará replica di Report domani potete vederlo anche voi. - fabtrenti : 'Un milione di voti se cacciate Conte'. Questo avrebbe detto l'ex tesoriere della Lega Gianmario Ferramonti a Maria… -

Ultime Notizie dalla rete : Report replica

Daldei Comuni, il capoluogo rimane in assoluta controtendenza rispetto al resto della ... Intanto l'assessore maceratese Paolo Rennaalle polemiche sul polo vaccinale di Piediripa. 'Gli ...... dalla Salute specificavano che ilera 'un documento ufficiale dell'Oms e non è mai stato ... lo ribadisco, non riguardano il nostro Paese.' Ladi Guerra . Il diretto interessato, ...Alla fine, il report uscì nella versione ‘originale’ così come redatta dal team di Zambon che pochi giorni fa si è dimesso dall’Oms che, a un certo punto della vicenda, tentò di trasferirlo in ...Via libera da parte della commissione Europea alla strategia unitaria per la lotta alla criminalità organizzata. Con un documento di 30 pagine Palazzo Berlaymont ha adottato oggi le linee guida per co ...